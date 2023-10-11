مفتى مصري يوضح حكم وقوع الطلاق عن طريق الواتساب والـSms

أجاب المفتي المصري شوقى علام، عن مدى وقوع الطلاق من عدمه عن طريق كتابة الزوج. لفظ الطلاق في رسالة إلكترونية (رسائل الـ Sms، أو الواتساب، أو البريد الإلكتروني).

وحسب المفتي فإن قيام الزوج بكتابة رسالة موجهة إلى زوجته بلفظ طلاقٍ صريح عبر وسيلة من وسائل الاتصال. والتواصل الحديثة كالرسائل النصية (Sms)، ومراسلات الواتساب (WhatsApp). ومراسلات البريد الإلكتروني (Email) ونحوها.

ويعود فيه إلى نيته وقت الكتابة سواء وجهه إلى الزوجة أو غيرها. لأن الكتابة من أقسام الكناية على المختار في الفتوى. وهو مذهب فقهاء الشافعية والحنابلة، ووافقهم المالكية فيما إذا وجهه إلى غير الزوجة.

كما في الحكم حسب المفتي بوقوع مثل هذه الصور الكتابية من مسائل الطلاق. أن يكون الزوج هو صاحب الرسالة المكتوبة بالفعل. وأن تكون الرسالة موجهة من الزوج لمعلومٍ قاصدًا إيصال مضمونها إلى زوجته (سواء أرسلها للزوجة أو غيرها).

وأن يكون اللفظ المكتوب في الرسالة هو مما يستعمل في الطلاق. أن يتوفر لدى الزوج قصد إيقاع طلاق زوجته وقت كتابة الرسالة وإرسالها لا قبله ولا بعده. فإن كان عازمًا حينئذٍ على الطلاق، وقع الطلاق. وإن كتب ذلك ولم يكن ناويًا للطلاق، لم يقع الطلاق.

كما يجب أن يقصد الزوج إنشاءَ طلاق في الحال، لا الإخبار بطلاقٍ سابقٍ يعتقد وقوعه. أو مجرد الكتابة أو أراد شيئًا آخر غير الطلاق كغم الزوجة وإدخال الحزن عليها.