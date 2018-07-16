مفتّشة و4 رؤساء مكاتب بريد وراء القضبان بشبهة فساد  

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تلاغ بسيدي بلعباس، بإيداع أربعة رؤساء مكاتب بريد رهن الحبس المؤقت على ذمّة التّحقيق.

على غرار رئيس مكتب البريدي للمحطة البرية “سوقرال” و مفتشة البريد لوحدة سيدي بلعباس بشبهة فساد تعدّ بالملايير.

وحسب مصادر عليمة لـ” النهار أونلاين”، ملابسات القضية تعود وقائعها يوم 18 فيفري من العام الجاري عندما فجّرت خلية التفتيش لمكتب البريدي لولاية سيدي بلعباس.

فضيحة مالية بوشر التحقيق فيها على مستوى مكاتب البريدية المتواجدة بالولاية، والمتمثلة في كل من مكتب تيغاليمات، رأس الماء ووادي السبع.

أين تمّ الوقوف على ثغرة مالية تفوق قيمتها اربعة 4 ملايير سنتيم بمكتب البريدي لبلدية رأس الماء بجنوب.

عجّل بذات المصالح الى تقديم شكوى إلى مصالح الدرك الوطني التي بدورها فتحت تحقيقات معمقة.

أسفرت بعد شهر عن وجود اختلاسات طالت مكاتب بريد أخرى.

منها مكتب لتيغاليمات بثغرة تفوق 3 ملايير.

والمكتب البريدي لوادي السبع وفي نفس الفترة اكتشفت الفرقة المحققة أيضا تغرة مالية بالمكتب البريدي المتواجدة بالمحطة البريدية “سوقرال” .

و خلال التحقيق مع رؤساء المكاتب البريدية الموقوفين، صرحوا في محاضر سماعهم أنّ مفتشة التحقيق بوحدة البريدية لسيدي بلعباس.

هي التي كانت تأمرهم بصب الأموال في رصيدها الشخصي وعند اكتشاف أمرّها فرت إلى وجهة مجهولة.

وحسب ذات المصادر، فإن المعنية الفارّة سلمت نفسها لمصالح الأمن وتم إيداعها الحبس المؤقت برفقة رؤساء المكاتب الموقوفين.

إلى حين استكمال إجراءات التحقيق بتعيين خبرة علمية لتحديد قيمة المبالغ المختلسة إجمالا.