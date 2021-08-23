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مفرزة السفن الحربية التابعة للقوات الروسية ترسو بميناء الجزائر

بقلم نسرين محفوف
مفرزة السفن الحربية التابعة للقوات الروسية ترسو بميناء الجزائر
مفرزة السفن الحربية التابعة للقوات الروسية
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رست اليوم الاثنين بميناء الجزائر، مفرزة السفن الحربية التابعة للقوات البحرية الروسية، في توقف لمدة ثلاثة أيام.

خلال هذا التوقف، قام الوفد الروسي، رفقة ملحق دفاع والملحق البحري والجوي لدى سفارة فيدرالية روسيا بالجزائر. بزيارة مجاملة  لقائد الواجهة البحرية الوسطى للناحية العسكرية الأولى.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، يهدف هذا التوقف إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي. بين قواتنا البحرية والقوات البحرية الروسية.

مفرزة السفن الحربية التابعة للقوات الروسية

مفرزة السفن الحربية التابعة للقوات الروسية

الوفد الروسي

الوفد الروسي

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