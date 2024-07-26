مفرزة سفن حربية روسية تتوقف بميناء وهران

رست مفرزة السفن الحربية من الأسطول الروسي لبحر الشمال التابعة للبحرية الروسية، اليوم الجمعة، بميناء وهران، في إطار التعاون العسكري الثنائي الجزائري-الروسي.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، قام قائد السفينة، على هامش هذا توقف السفن الحربية من الأسطول الروسي لبحر الشمال، بزيارة مجاملة للعميد قائد الواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية.

كما سيشهد هذا التوقف الذي سيدوم إلى غاية 30 جويلية 2024 تسطير عدة نشاطات ثقافية ورياضية لفائدة طاقم السفينتين.