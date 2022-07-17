مفرزة سفن روسية من أسطول البحر الأسود ترسو بميناء الجزائر

رست، اليوم الأحد، بميناء الجزائر، مفرزة سفن حربية من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فإن هذه المفرزة تتكون من السفينة الهيدروغرافية “KILDIN” والسفينة ناقلة البترول “Vice-amiral PAROMOV”.

ويهدف هذا التوقف الذي يدوم إلى غاية 19 جويلية 2022، إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري الثنائي، بين القوات البحرية الجزائرية ونظيرتها الروسية.

بالإضافة الى تبادل الخبرات بالإضافة إلى تدعيم التنسيق المشترك بين الجيشين.

وتجدر الإشارة أنه وبعد رسو سفن المفرزة ، حظي الوفد الروسي باستقبال من طرف قائد الواجهة البحرية الوسطى.