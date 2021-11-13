مفرزة من سفن أسطول البحر الأسود تصل الى ميناء الجزائر

و صلت مفرزة من سفن أسطول البحر الأسود، قادمة من روسيا إلى ميناء الجزائر. للمشاركة في التمرين الدولي “مناورات بحرية مشتركة – 2021” مع سفن البحرية الجزائرية.

و في هذا السياق سيستمر التمرين الى غاية 20 نوفمبر، وخلال المرحلة البرية، ستجري طواقم السفن الروسية والجزائرية تدريبات على الاتصالات.

بالاضافة الى جلسات إحاطة عن العمل المشترك، وتدريب فرق التفتيش، وتمرينًا إيضاحيًا حول السيطرة على الأضرار، ومؤتمر ما قبل الرحلة، قبل المرحلة البحرية من التمرين.

كما أن الغرض من هذا التمرين هو العمل على إجراءات مشتركة لقوات بحرية البلدين، لتعزيز الأمن في المنطقة.

و تطوير التعاون العسكري الروسي الجزائري، وتبادل الخبرات بين الأساطيل في أداء مهام محددة، وتخطيط وتنسيق أنشطة التدريب البحري المشترك، حسب قناة زفيزدا الروسية.

كما يشارك في التمرين من البحرية الجزائرية: الفرقاطة “حراد” على متنها مروحية، وسفينة التدريب “لا سومام” ، وسفينة الإنقاذ “المنجد”، وطائرة دورية، ومروحية للبحث والإنقاذ

بينما تتألف مفرزة من سفن أسطول البحر الأسود من الفرقاطة “الأدميرال غريغوروفيتش”، وسفينة الدورية “دميتري روغاتشيف” وزورق الإنقاذ “SB-742” من التجمع الدائم للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.

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