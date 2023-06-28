مفرغات مؤقتة ومضاعفة الدوريات.. برنامج خاص لنظافة العاصمة

جندت مؤسستا النظافة الناشطتين على مستوى ولاية الجزائر برنامجا خاصا بعيد الأضحى. تضمن رفع عدد الأعوان والشاحنات المجندة للعمل. مع مضاعفة عدد الدوريات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقالت نسيمة يعقوبي رئيسة قسم الإتصال والتطوير بمؤسسة النظافة لولاية الجزائر “نات كوم”، أن مصالحها سطرت برنامجا خاصا بعيد الأضحى يتماشى وخصوصية هذه المناسبة التي تعرف إرتفاعا في نسبة النفايات المنزلية تقارب 140 بالمائة.

كما كشفت يعقوبي، أن كمية النفايات المنزلية ترتفع على مستوى البلديات الـ26 الواقعة تحت إقليم إختصاصها من 1100 طن في الأيام العادية إلى 2500 طن خلال عيد الأضحى. سيما يوم النحر فضلا عن كون تلك النفايات عضوية تتميز بسرعة التعفن وانتشار الروائح الكريهة، خاصة في الأجواء الحارة.

وبغية توفير التكفل الأمثل بنظافة المحيط، أفادت يعقوبي أن مؤسسة “نات كوم” جندت 4200 عامل للمناوبة و430 شاحنة بمختلف أنواعها. من بينها الشاحنات المفتوحة المخصصة لجمع الجلود. وكذا تخصيص المكانس الميكانيكية والصهاريج لتنظيف مخلفات الأضاحي.

وأضافت أن دوريات جمع النفايات بدورها سيتم رفع عددها بـ 3 أضعاف الخرجات في الأيام العادية. وذلك على مدار اليوم لتفادي تراكم وتعفن النفايات.

وفي السياق ذاته، أطلقت المؤسسة برنامجا تحسيسيا خاصا بالمناسبة، يقوم على دعوة المواطنين إلى وضع المواد العضوية الخاصة بالأضاحي في الأكياس المناسبة.

كما تم ضبط برنامج خاص بأعوان التفتيش. حيث تم مضاعفة عدد الخرجات لمراقبة سيرورة البرنامج المسطر. بالإضافة كذلك إلى رصد النقائص من أجل التكفل بها.

من جهته قال رشيد مشاب مدير مؤسسة إكسترنات، أنها سخرت 391 شاحنة لنقل النفايات و5500 عون نظافة. متوقعا أن تبلغ كمية النفايات المنتظر جمعها خلال أيام عيد الأضحى أكثر من 10 آلاف طن.

كما أعلنت بعض فروع المؤسسة عن فتح مفرغات مؤقتة لاستقبال بقايا الأضاحي. وكذا النفايات المنزلية للحفاظ على نظافة الأحياء في هذه المناسبة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور