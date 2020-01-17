مفعول التألق يظهر على محرز في التدريبات

الرياضة
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مفعول التألق يظهر على محرز في التدريبات صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

يبدو ان مُشاركة النجم الدولي الجزائري رياض محرز المستمرة مع فريقه مانشستر سيتي الانجليزي في الفترة الماضية منحته ثقة كبيرة.

حساب السيتي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”  أكد ذلك من خلال صورة لمحرز خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم الجمعة.

الصورة التي ظهر فيها قائد الخضر سعيدا أرفقها حساب السيتي بعبارة:” يبدو أن محارب الصحراء يستمتع بالتدريبات أكثر من أي وقت مضى”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=758108

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