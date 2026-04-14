مفقود.. انزلاقات للتربة وانهيارات جزئية لمنازل إثر التقلبات الجوية

أعلنت، اليوم الثلاثاء، المديرية العامة للحماية المدنية، عن الحالة العامة للتدخلات إثر التقلبات الجوية التي تشهدها بعض ولايات الوطن.

ففي ولاية بومرداس، سجلت الجماية إثر التقلبات الجوية، البحث عن شخص مفقود جرفته مياه واد طارطاريق بحي بوكروشة، حيث لا تزال العملية جارية.

كما تم ببلدية أولاد هداج، امتصاص مياه الأمطار من داخل مسكن أرضي بحي عمر عمراني.

وسجلت الحماية في ولاية البليدة ببلدية أولاد سلامة تسرب مياه إلى عدة مساكن بحي حوش الكحلة بسبب فيضان واد علي.

أما بولاية أم البواقي تم امتصاص مياه الأمطار من محلات تجارية، ومنازل سكنية بقرية سيدي أرغيس. ومن مدخل عمارة بحي 250 مسكن بلدية عين ببوش

كما تم في ولاية قالمة بالتحديد بلدية الفجوج امتصاص مياه الأمطار من عدة أحياء بسبب فيضان واد النشم. ومن داخل مخزن مواد تنظيف. وكذا من وحدة إنتاج المصبرات ومخزن عجائن. ومن داخل قبو منزل بحي عاتي الهادي في بلدية قلعة بوصبع. ومن مدرسة الشهيد بلغربي عمار ومسجد أبو عبيدة بن الجراح بلدية هيليوبوليس. وسجلت تسرب مياه الأمطار داخل فناء منزل بالقرية الفلاحية كاف سيدي إبراهيم في بلدية خزارة.

في حين، سجلت الحماية المدنية، في ولاية الجزائر ببلدية جسر قسنطينة انزلاق للتربة على سيارتين بحي العقبي عين النعجة دون تسجيل خسائر بشرية. وسقوط جزئي لجدار شرفتين بحي عدل المنظر الجميل ببلدية عين البنيان دون تسجيل خسائر بشرية. وانهيار جزئي لبيت قصديري بسبب انجراف التربة دون تسجيل خسائر بشرية ببلدية بولوغين.

كما تم تسجيل بولاية الطارف، امتصاص مياه الأمطار من منزل أرضي بحي بن صغير ببلدية الشافية. من القرية الاشتراكية بلدية السواريخ. من مجمع سكني بحي 150 مسكن بلدية الذرعان. ومن مجمع سكني بمتوسطة لبرق موسى. ومن داخل عمارة بحي الكروم. من داخل مسكن بحي نجوى بخوش بلدية البسباس. ومن مسكن أرضي بحي حو صالح بلدية بوحجار.

وتم ببلدية عين الكرمة إنقاذ شخص محصور داخل شاحنة صغيرة بسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي.

