مفقود ونقل 6 بحارة أجنبيين إلى المستشفى إثر ميول سفينة

أفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، انه تم إخراج 17 بحار كانوا على متن باخرة برتغالية مسماة “IVAN MADERA”. وأوضح بيان المصلحة، أن الحادث وقع في حدود الساعة الواحدة و24 دقيقة من صبيحة اليوم في ميناء الجزائر.

وأضاف البيان ذاته، أن الحادث وقع، بعد ميول السفينة على جانبها الأيمن وتسرب مياه البحر لجزء مهم بداخل الباخرة. وكانت مركونة بميناء الجزائر بالرصيف رقم 9.

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وتم نقل 6 بحارة من جنسية فليبينية أصيبوا بجروح خفيفة لمستشفى مصطفى باشا –تضيف الحماية-. وحسب معلومات مستسقاة من شهود عيان- تقول المصلحة-، يوجد شخص مفقود في البحر. وتم تجنيد 9 غطاسين من الحماية المدنية وزورق نصف صلي في عملية البحث.

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