مفوضية الأمم المتحدة تعرب عن إمتنانها للهلال الأحمر الجزائري

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، عن إمتنانها للهلال الأحمر الجزائري نظير دعمه للاجئين في الجزائر، خصوصا الصحراويين.

وكتب ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في الجزائر في رسالة موجهة للهلال الأحمر الجزائري، أن المفوضية تعرب عن إمتنانها العميق للهلال الأحمر الجزائري نظير دعمه للاجئين في الجزائر خلال سنة 2022. و بالخصوص الدعم المستمر للاجئين الصحراويين في المخيمات”.

و أضاف ممثل مفوضية الأمم المتحدة، أنه لم تكن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لتحقق مهامها المنوطة دون دعم من الهلال الاحمر الجزائري.

كما تمت الإشادة بالهلال الاحمر الجزائري نظير شراكته التي سمحت للمفوضية بتلبية حاجيات الاشخاص المعوزين. و كذا مساهمته في تقديم المساعدات الانسانية (240 طن). مما سمحت بتفادي حالة الأزمة في المخيمات خلال مرحلة ندرة المواد الغذائية.