مفوضية الاتحاد الأوروبي تدعو إلى إصلاحات اللجوء والهجرة

قررت مفوضية الاتحاد الأوروبي تسجيل مبادرة جديدة للمواطنين الأوروبيين تسمى “ضمان استقبال كريم للمهاجرين في أوروبا”.

وتدعو هذه المبادرة مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء نظام جديد للتوزيع الطوعي لطالبي اللجوء. في جميع أنحاء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولضمان التضامن الفعال بين جميع الدول.

كما طلب منظمو المبادرة من الاتحاد الأوروبي تقديم معايير استقبال ملزمة تضمن ظروف معيشية كريمة. لجميع طالبي اللجوء في جميع أنحاء الكتلة فيما يتعلق بالسكن والغذاء والصحة والتعليم والعمل.

وقالت المفوضية إن دول الاتحاد الأوروبي يجب أن تضمن حقوق جميع الأطفال. من خلال ضمان التعليم والتعليم، دون شرط الإقامة في إحدى الدول الأعضاء.

علاوة على ذلك، طلب المنظمون من الاتحاد الأوروبي تسهيل الوصول إلى العمل لجميع طالبي اللجوء.

وقال منظمو المبادرة: “يجب السماح للمتقدمين ، بغض النظر عن النتيجة المتوقعة لطلبهم. بالعمل في أقرب وقت ممكن ، في غضون 6 أشهر ، حتى لو كان طلبهم قيد المعالجة”.

وأوصوا كذلك بأن تقوم دول الاتحاد الأوروبي بتطوير ومراقبة خطط الاستقبال في حالات الطوارئ. مع الجهات الفاعلة المحلية والإقليمية حتى لا يواجه طالبو اللجوء عقبات بمجرد انضمامهم إلى الكتلة.

وتعليقًا على الموضوع، قالت الهيئة إن قرار تسجيل هذه المبادرة تحديدًا هو قرار قانوني. وفي الوقت نفسه، شددت على أنه إذا حصلت هذه المبادرة على الدعم اللازم. فإن القرار لا يحدد مسبقًا الاستنتاجات السياسية والقانونية للمبادرة.

قرار التسجيل هو قرار قانوني. ولا يحكم مسبقا على الاستنتاجات القانونية والسياسية للمفوضية بشأن هذه المبادرة أو الإجراء. الذي ستتخذه ، إن وجد ، في حالة حصول المبادرة على الدعم اللازم “، كما جاء في بيان اللجنة.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الهيئة إن المبادرة مسموح بها قانونًا لأنها تستوفي الشروط الرسمية. وأكدت أن محتوى المبادرة لا يعكس وجهات نظر الهيئة. وبدلاً من ذلك ، أعربت عن رأي المنظمين.

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