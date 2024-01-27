مفوضية الاتحاد الإفريقي ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة

رحبت مفوضية الإتحاد الإفريقي بقرار محكمة العدل الدولية، القاضي بمطالبة الكيان الصهيوني بإتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وقال ، لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد اليوم السبت في بيان له أن القرار يؤكد على احترام القانون الدولي وضرورة امتثال الكيان الصهيوني بشكل حتمي لالتزاماته بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية.

وعقدت امس محكمة العدل الدولية أمس، جلسة في مقرها بمدينة لاهاي الهولندية، لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

كما تضمن قرار محكمة العدل الدولية وفرض عددا من التدابير المؤقتة بشأن القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني.

من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.