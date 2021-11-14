مفوضية الانتخابات الليبية تسحب خبر ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسيات

سحبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية خبر تقديم أوراق ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة من على صفحتها بفيسبوك.

وحسب ما نشرته وكالة ليبيا للأنباء، لم تذكر مفوضية الانتخابات الليبية أسباب سحب خبر ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسيات.

كانت المفوضية قد نشرت في وقت سابق على صفحتها الرسمية خبر وصور ترشح سيف القذافي إلى مكتب الإدارة الانتخابية سبها.

كما أكد مسئولو المفوضية في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية الليبية خبر الترشح.

وقد قدم اليوم الأحد سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الراحل، ملف ترشحه شخصيا في فرع مفوضية الانتخابات بمدينة سبها.

وكانت منذ أيام أكدت مصادرمقربة من عائلة القذافي انه سيقدم ملف ترشحه للرئاسيات الليبية، وهذا لرغبته وطموحاته السياسية. عشية الإنتخابات الرئاسية التي أصبحت حاسمة لاستعادة وحدة البلاد.

ويعتقد سيف الإسلام من خلال مشروعه، أنه قادر على تنفيذه من خلال الدعوة الآن للعودة إلى الماضي. لدرء عشر سنوات من التراخي والانقسامات السياسية التي تستمر في إفقار ليبيا.

وسبق وأن انتقد سيف الإسلام القذافي، الصائفة الماضية، عبر صفحات جريدة “نيويورك تايمز”، الوضع السائد حاليا في ليبيا. كما قال أنه لا يوجد مال ولا أمن، لم يعد هناك حياة بليبيا.

وقد دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمناسبة إقتراب الإنتخابات في ليبيا، إلى ضرورة احترام الموعد الليبي-الليبي بامتياز. والذي سيكرس إرادة وسيادة الشعب الليبي بجميع أطيافه ومكوناته في اختيار قادته وممثليه وتحديد مستقبل بلاده دون ضغوطات وإملاءات.

وقال رئيس الجمهورية في رسالته التي ألقاها وزير الخارجية رمطان لعمامرة أمس في مؤتمر باريس حول ليبيا. إن الجزائر تدعم بقوة مبادرة إستقرار ليبيا، ورحبت بالنهج السيادي الذي كرسته في التعامل مع الأوضاع بهذا البلد الشقيق.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب الرئيس تبون عن أمله في أن تفضي مداولات هذا المؤتمر إلى تجديد العزم الجماعي للعمل بمقاربة أكثر فعالية. لرفع تحديات المرحلة الراهنة بليبيا والتي لا تخفى على أحد

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