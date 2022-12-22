قناة النهار مفيدة عداس: أن ضد عمليات التجميل لأنه تغيير لخلق الله بقلم النهار أونلاين نشر في 22 ديسمبر 2022 - 23:18 شارك غرِّد أرسل 16 0 مفيدة عداس: أن ضد عمليات التجميل لأنه تغيير لخلق الله إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/zrwTm اقرأ أيضا تعليم عالي: في يومها العالمي .. هل يتحكم الطلبة في اللغة العربية قناة النهار 18 ديسمبر عمر ركاش: تم تسجيل 434 مشروع إستثماري منذ الفاتح نوفمبر إلى يومنا هذا قناة النهار 21 ديسمبر أحمد في رحلة البحث عن نبتة الضرو بتيسمسيلت قناة النهار 11 ديسمبر "حسين آشيو: "شاهدنا الڨرينطا الارجنتينية خاصة بعد تصريح مبابي قبل النهائي قناة النهار 18 ديسمبر ضبط شاحنة بها أكثر من 10 آلاف وحدة خمر بوهران قناة النهار 12 ديسمبر عمرة: ضياع وتخلف المعتمرين عن رحلات عودتهم .. مسؤولية من قناة النهار 06 ديسمبر أجواء ربيعية على هذه المناطق قناة النهار 18 ديسمبر فيلم "العربي بن مهيدي" يعود للواجهة..بشير درايس يكشف حصريا عن التفاصيل للنهار قناة النهار 22 ديسمبر نزيل بالمؤسسة العقابية بعين وسارة يؤلف كتابا ويطمح لعرضه مستقبلا بالجلفة قناة النهار 04 ديسمبر تساقط أمطار غزيرة بداية من يوم غد على هذه المناطق قناة النهار 07 ديسمبر