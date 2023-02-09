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مفيدة عداس: الحماية المدنية الجزائرية لديها فريق متمكن ومحترف ولديهم خبرة في هاته الكوارث

بقلم النهار أونلاين
مفيدة عداس: الحماية المدنية الجزائرية لديها فريق متمكن ومحترف ولديهم خبرة في هاته الكوارث
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