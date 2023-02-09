قناة النهار مفيدة عداس: الحماية المدنية الجزائرية لديها فريق متمكن ومحترف ولديهم خبرة في هاته الكوارث بقلم النهار أونلاين نشر في 09 فيفري 2023 - 22:43 شارك غرِّد أرسل 57 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/W56Oq اقرأ أيضا طالع هابط: مطلقة بـ 10 أبناء تتخد محلات الرئيس بعين الدفلى ملجأ لها تستغيث وتطالب بسكن قناة النهار 29 جانفي المسيلة: فنان تشكيلي يجسد "قبطان" تميمة الشان الرسمية بالجبس قناة النهار 27 جانفي حجز أكثر من 112 قنطار من مادة الفرينة كانت موجهة للمضاربة بالبويرة قناة النهار 02 فيفري في جو جد حزين..وصول جثـ.ـمان الشهيد دحماني موسى محمد لمقبرة اولاد عباس بالشلف قناة النهار 24 جانفي صريح جدا/ باتنة: هذا هو رأي المواطنين حول ظاهرة العنـ.ف المدرسي قناة النهار 07 فيفري صناعة تحويلية : إنتاج أول سكر جزائري 100 % قبل نهاية السنة قناة النهار 27 جانفي ارتفاع أسعار الفواكه الاستوائية القادمة من دول الجوار رغم وفرتها بالأسواق في أدرار قناة النهار 28 جانفي بجاية : إسلام طفل يعاني من شلل حركي بحاجة للعلاج بالخارج قناة النهار 08 فيفري بلدية البويرة ترفض عرض مؤسسة عمومية بـ 12 مليار لإنجاز مشروع الإنارة والوالي ينتفض في وجه المسؤولين قناة النهار 30 جانفي جيجل: عودة إمتلاء السدود بعد تساقط الغيث النافع يسقط ورقة جفاف السدود قناة النهار 01 فيفري