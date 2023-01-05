قناة النهار “مفيدة عداس: “الصديق الوحيد هو إبني وماعنديش ثقة في اي واحد بقلم قناة النهار نشر في 05 جانفي 2023 - 23:24 the weekend show شارك غرِّد أرسل 34 0 رابط دائم : https://nhar.tv/Jd5ft اقرأ أيضا بجاية / إجراءات صارمة بمطار عبان رمضان تمنع من محاولات إدخال محظورات قناة النهار 20 ديسمبر صريح جدا: الأغواط.. هذه هي أسباب حوادث المرور ! قناة النهار 17 ديسمبر سكان منطقة بيتر في رحلة البحث عن تحقيق مطالب تنموية لمنطقتهم نائية بتيارت قناة النهار 28 ديسمبر الجزائريون يؤدون صلاة الاستسقاء عبر كافة مساجد الجمهورية قناة النهار 30 ديسمبر تراجع في منتوج الحمضيات.. والأسعار عند مستوى ال 150 دج للكيلوغرام بالشلف قناة النهار 21 ديسمبر مصالح الأمن بغليزان ينظّمون حملة مداهمة لأوكار الجـ ـريمة لتأمين إحتفالات السنة الجديدة قناة النهار 01 جانفي طالع هابط: شاهد البريكولاج والطرق الغريبة للتزفيت في الجزائر قناة النهار 29 ديسمبر قافلة مساعدات لفائدة العائلات المعوزة و الأشخاص بدون مأوى بمعسكر قناة النهار 25 ديسمبر النهار تزور المصابين بمستشفى عبد القادر حساني بسيدي بلعباس بعد إنفجار مسكن قناة النهار 26 ديسمبر أجواء ربيعية على المناطق الشمالية للوطن قناة النهار 22 ديسمبر