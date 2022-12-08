قناة النهار مفيدة عداس: الفنّ هواية وعمرو ما كان رزق والفنان ممنوع يتكلم عن حقه بقلم النهار أونلاين نشر في 08 ديسمبر 2022 - 22:24 شارك غرِّد أرسل 38 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/KtsDt اقرأ أيضا شباب يتمسكون بشعبة تربية الدواجن رغم النقائص العديدة بسعيدة قناة النهار 27 نوفمبر أمن: مكافحة الإدمان وعصابات الأحياء.. فعاليات المجتمع المدني تتبنى آليات جديدة قناة النهار 18 نوفمبر الإبل بالجزائر.. ثروة إقتصادية طبيعية مجانية تذهب خيراتها هباء قناة النهار 07 ديسمبر حفل فني على شرف أطفال التريزوميا بوهران قناة النهار 08 ديسمبر تسريبات الغاز.. "الشوديار" جهاز للتدفئة الأكثر حماية ووقاية قناة النهار 30 نوفمبر شنقريحة : بفضل رفض المواطنين للتطرف تمكنت الجزائر من إفشال الإستراتيجيات الخبيثة التي إستهدفت الدولة قناة النهار 03 ديسمبر الوزير الأول يصل إلى النيجر للمشاركة في قمة الإتحاد الإفريقي حول التنوع الإقتصادي قناة النهار 25 نوفمبر سياسة: جبهة التحرير الوطني يكرم عددا من المجاهدين بمناسبة عيد الثورة قناة النهار 27 نوفمبر رئيس الجمهورية يخص ملك الأردن بإستقبال رسمي بمقر الرئاسة قناة النهار 04 ديسمبر تساؤلات: رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة تطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي قناة النهار 28 نوفمبر