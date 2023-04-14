قناة النهار مفيدة عداس: اللهجة الجزائرية صعيبة بزاف وليس من السهل دبلجتها بقلم النهار أونلاين نشر في 14 أفريل 2023 - 12:36 شارك غرِّد أرسل 32 0 مفيدة عداس: اللهجة الجزائرية صعيبة بزاف وليس من السهل دبلجتها. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/MtL2R برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا ضحكة و لعبة : لي تمس الشجرة و تولي اللولة بصحتها الكادو 😂😂 قناة النهار 02 أفريل أمين بومدين: ليس جيدا للفنان أن يظهر في عدة برامج في نفس الوقت قناة النهار 02 أفريل بيونة في كلمات مؤثرة عن والدتها .. قناة النهار 31 مارس شاهد.. ما قالته فاطمة بلحميسي حول دورها في فيلم "Papicha" قناة النهار 09 أفريل جبر الخواطر / الحاج قريب 80 سنة المحنة عيّاتو ويخدم وحدو على العايلة😢😢 بصّح في الأخير فرّحناه قناة النهار 24 مارس رغم الصيام.. شباب يجتهدون لكسب الرزق الحلال عبر حقول "الجلبانة" قناة النهار 10 أفريل ZOOM " مع "MISTERX " الحلقة 07.. " بنت البلاد" قناة النهار 04 أفريل مفيدة عداس: "كاين مشاهد "عنف" الكبير ما يقدرش يشوفها" قناة النهار 03 أفريل دادي زانغا: صعب واحد يضحك الجزائريين في غياب صالح أوقروت قناة النهار 26 مارس رشيد بن قذيفة: "الدراما الجزائرية في تقدم ومنهم هذا العمل" قناة النهار 10 أفريل