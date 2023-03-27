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قناة النهار

” مفيدة عداس: “الممثل ما يقدرش يجيب من راسو وشفنا كوارث من البعض عند الإرتجال

بقلم قناة النهار
” مفيدة عداس: “الممثل ما يقدرش يجيب من راسو وشفنا كوارث من البعض عند الإرتجال
برامح النهار في رمضان
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