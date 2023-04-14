قناة النهار مفيدة عداس: “حنا لي نستغناو على لغتنا الجزائرية وما ندافعوش عليها” بقلم النهار أونلاين نشر في 14 أفريل 2023 - 14:03 شارك غرِّد أرسل 21 0 مفيدة عداس: “حنا لي نستغناو على لغتنا الجزائرية وما ندافعوش عليها”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/GGIyx برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا "محمد علال: "دار الفشوش من أصعب الكوميديا التي راهن عليها جعفر قاسم قناة النهار 12 أفريل شاهد أنصار الخضر يدعمون رفقاء رياض محرز أثناء دخولهم لتفقد أرضية الميدان قناة النهار 27 مارس معيشة فالـ Good | الحلقة التاسعة | الوحم قناة النهار 31 مارس النفس و الصيام : لماذا أردنا أن ندمج بين هاتين القيمتين؟ قناة النهار 02 أفريل ZOOM مع MISTERX 6 I "الحلقة 04 "الإختيار الأول قناة النهار 31 مارس النّفس و الصيام : القناعات إتجاه رمضان قناة النهار 27 مارس بلال نجم مسلسل الدامة: أمنا ريم تاكوشت والفنانة بيونة عونونا بزاف في التمثيل قناة النهار 11 أفريل تحضير البوراك بطريقة مميزة.. طاولة من 37 نوعا وذوقا قناة النهار 03 أفريل فاطمة بلحميسي: أغلب الناس في المواقع يتمناو يكونو في التلفاز قناة النهار 12 أفريل الشاب حميدو يطرب بلاطو "موسيقى late show" بأغنية "أنا نهدر عليها ونبغيها شكون يسالني" قناة النهار 01 أفريل