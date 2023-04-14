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مفيدة عداس: دخول عالم التمثيل بالموهبة ما يكفيش..

بقلم النهار أونلاين
مفيدة عداس: دخول عالم التمثيل بالموهبة ما يكفيش..
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مفيدة عداس: “دخول عالم التمثيل بالموهبة ما يكفيش.. وكاين لي يجيبو صحابهم باش يمثلو”

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