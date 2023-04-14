قناة النهار مفيدة عداس: دخول عالم التمثيل بالموهبة ما يكفيش.. بقلم النهار أونلاين نشر في 14 أفريل 2023 - 11:14 شارك غرِّد أرسل 18 0 مفيدة عداس: “دخول عالم التمثيل بالموهبة ما يكفيش.. وكاين لي يجيبو صحابهم باش يمثلو” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WiQWM برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا " مفيدة عداس: "الممثل ما يقدرش يجيب من راسو وشفنا كوارث من البعض عند الإرتجال قناة النهار 27 مارس معيشة فالـ Good | الحلقة 16 | L'Étranger قناة النهار 07 أفريل مفيدة عداس: نحن نعيش في تناقض قناة النهار 03 أفريل ريحة البلاد / اليوم فطرنا عند عقيلة 🥰زوجها بكى من شدّة الحنين للأمّ😢😢إستقبال وفطور على طريقة الملوك قناة النهار 08 أفريل انسبيكتور كمال في تعليق على فيديو "الإمام والقطة" .. قناة النهار 07 أفريل شاب حميدو يبدع بأغنية كادير الجابوني في "عشقك شفت الويل" قناة النهار 01 أفريل محمد علال: "كاين فنانين قدم يخافوا على مكانهم ويغيرو من الجيل الحالي" قناة النهار 11 أفريل بك نفتخر / تكريم "القايمة" تكفّلت بأخوتها الخمسة المكفوفين وضحّت من أجلهم 🥰فعلا تستحقّ التكريم قناة النهار 13 أفريل أمين بومدين: هذا العام الدرامة طغاة على الشاشة الجزائرية والفكاهة ناقصة بزاف قناة النهار 05 أفريل بلماضي: بونجاح يعرف أن عليه العمل ونحييه على تسجيله هدف الفوز قناة النهار 28 مارس