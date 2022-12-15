قناة النهار “مفيدة عداس: “عرضو عليا باش نشري متابعين وهميين بهذه الاسعار بقلم قناة النهار نشر في 15 ديسمبر 2022 - 22:49 the weekend show شارك غرِّد أرسل 93 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6WWQF اقرأ أيضا إستمرار تساقط الأمطار على هذه المناطق قناة النهار 09 ديسمبر عين تموشنت: أحياء دون كهرباء وغاز .. المواطنون ينتظرون قناة النهار 04 ديسمبر "رئيس الجمهورية للمديرالعام لموبيليس:"موبيليس في الطريق السليم خاصة بعد إيقاف التصرفات الفاسدة سابقا قناة النهار 14 ديسمبر رئيس الجمهورية يخص ملك الأردن بإستقبال رسمي بمقر الرئاسة قناة النهار 04 ديسمبر زين عامر: المنتخب التونسي خانته الفعالية أمام المرمى والمدرب لم يوظف أوراقه كاملة قناة النهار 26 نوفمبر تربية: إصلاح المناهج التربوية بما يتماشى مع الهوية الوطنية والثوابت الدينية قناة النهار 10 ديسمبر الوزير الأول : الجزائر تتطلع إلى رفع حجم الإستثمار وزيادة التبادلات التجارية مع الولايات المتحدة قناة النهار 14 ديسمبر زين عامر: على رئيس الإتحادية الجزائرية جهيد زفيزف الردّ على صامويل إيتو بلهجة قوية قناة النهار 06 ديسمبر مؤمن أيت قاسي: الركراكي يملك لمسة مغربية محضة والنتائج هي رد على كل من قزم عمل حليلوزيتش قناة النهار 01 ديسمبر مفيدة عداس: معظم من يملكون مليون في حسباتهم في مواقع التواصل يشترون المتابعين قناة النهار 15 ديسمبر