قناة النهار مفيدة عداس: نحن نعيش في تناقض بقلم النهار أونلاين نشر في 03 أفريل 2023 - 09:56 شارك غرِّد أرسل 52 0 مفيدة عداس: نحن نرفض مشاهدة واقعنا على الشاشة لكننا نعيشه عاديا. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/X0jcb برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا الإعجاز العلمي في القرآن / من الفجر إلى غروب الشمس قناة النهار 28 مارس البويرة: ركود في حركة بيع السيارات بسوق بشلول بعد دخول السيارات الجديدة قناة النهار 20 مارس بيونة توجه كلمة للشعب الجزائري قناة النهار 31 مارس بلماضي : لاعبنا بتشكيليتين مختلفتين لضبط التشكيلة المثالية واللعب بطريقين مختلفتين قناة النهار 28 مارس داخل 18: ثروة الشباب في بيت الخضر بقيادة بلماضي .. الفرنسيون غاضبون قناة النهار 18 مارس البليدة : الدرك الوطني والجمارك يضعان مخططا لمحاربة تهريب السلع والمضاربة قناة النهار 20 مارس غليزان: المجاهد عبد القادر .. يروي بطولاته إبان ثورة التحرير المجيدة قناة النهار 19 مارس صريح جدا: هذه هي الأكلات التي يشتهيها الجزائريون في شهر رمضان قناة النهار 24 مارس إنطلاق عملية تسويق لحوم العجول المستوردة على مراحل بسعر تنافسي قناة النهار 25 مارس الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز :" إرتفاع نسبة إستهلاك الغاز في الجزائر" التفاصيل قناة النهار 14 مارس