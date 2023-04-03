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مفيدة عداس: نحن نعيش في تناقض

بقلم النهار أونلاين
مفيدة عداس: نحن نعيش في تناقض
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مفيدة عداس: نحن نرفض مشاهدة واقعنا على الشاشة لكننا نعيشه عاديا.

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