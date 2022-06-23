مقابر جماعية لدفن ضحايا زلزال أفغانستان

أدى سقوط العدد الكبير من الضحايا في زلزال أفغانستان، إلى قيام المواطنين بحفر مقابر جماعية، لاستيعاب عدد القتلى، الذين لقوا حتفهم، وتحديداً في المناطق التي ضربت شرق البلاد.

وفي هذا السياق، أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من المواطنين أثناء حفرهم لمقابر جماعية لدفن ضحايا فاجعة الزلزال الذي ضرب البلاد.

كما اكد مسؤولون في إدارة الكوارث، إن عدد القتلى جراء الزلزال بلغ ألف قتيل، فيما أصيب أكثر من 600 وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا في المناطق الجبلية النائية.

الى جانب ذالك تواصل فرق الإنقاذ مساعدة السكان وإخراج القتلى والمصابين من تحت الانقاض.

للإشارة، يعد هذا الزلازل الأشد فتكًا في أفغانستان منذ أكثر من عقدين، حيث بلغت قوته 6.1 درجة على سلم ريشتر،

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