مقابر جماعية لدفن ضحايا زلزال أفغانستان
أدى سقوط العدد الكبير من الضحايا في زلزال أفغانستان، إلى قيام المواطنين بحفر مقابر جماعية، لاستيعاب عدد القتلى، الذين لقوا حتفهم، وتحديداً في المناطق التي ضربت شرق البلاد.
وفي هذا السياق، أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من المواطنين أثناء حفرهم لمقابر جماعية لدفن ضحايا فاجعة الزلزال الذي ضرب البلاد.
كما اكد مسؤولون في إدارة الكوارث، إن عدد القتلى جراء الزلزال بلغ ألف قتيل، فيما أصيب أكثر من 600 وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا في المناطق الجبلية النائية.
الى جانب ذالك تواصل فرق الإنقاذ مساعدة السكان وإخراج القتلى والمصابين من تحت الانقاض.
للإشارة، يعد هذا الزلازل الأشد فتكًا في أفغانستان منذ أكثر من عقدين، حيث بلغت قوته 6.1 درجة على سلم ريشتر،
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إرتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان
كما ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب جنوب شرقي أفغانستان، اليوم الأربعاء، إلى نحو ألف قتيل.
وقالت هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان إن 950 شخصا لقوا مصرعهم حتى الآن من جراء الزلزال، مشيرة إلى إصابة أكثر من 600 آخرين.
وتحدثت أرقام سابقة عن مقتل 130 شخصا، وسرعان ما ارتفعت الأرقام إلى 250 قتيلا ثم 280،
كما توقع مسؤولون الى ارتفاع العدد أكثر في الساعات المقبلة.
هذا وكان زلزال مدمر ضرب في وقت مبكر من صباح الأربعاء جنوب شرقي أفغانستان، وبلغت قوة الزلزال 6.1 درجة، وفق ما أوردت وكالة “رويترز”.
كما تعتبر ولاية بكتيكا الأكثر تضررا من جراء الزلزال فيما سجل وقوع ضحايا وخسائر أقل بكثير في ولاية خوست المجاورة.
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زلزال قوي يضرب أفغانستان
كما ضرب زلزال قوي مناطق شرقي وجنوبي أفغانستان، اليوم الأربعاء، مخلفا عددا من القتلى والجرحى.
و بحسب ما أوردته وكالة رويترز، فإنّ شدة الزلزال بلغت 6.1 درجات على سلم رشتر.
كما أفاد المتحدث باسم الحكومة في أفغانستان، بأن عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد الليلة الماضية، ارتفع إلى 255 قتيلا.و 500 جريح.
هذا وأكد مسؤول حكومي أن العديد من المنازل تضررت والناس محاصرون بداخلها.
وبحسب هيئة إدارة الكوارث في أفغانستان، فقد تم الإبلاغ عن وفيات أيضاً في إقليمي ننغرهار وخوست شرقي البلاد،
في الوقت الذي تتحقق فيه السلطات من سقوط مزيد من الضحايا.
هذا وقد سُجلت معظم الخسائر البشرية في إقليم بكتيكا شرق البلاد، فيما شعر أشخاص بالزلزال في باكستان والهند.