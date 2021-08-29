مقابلة “الخضر” ضدّ جيبوتي من دون جمهور رسميا

“فيفا” يقرر برمجة جميع مباريات التصفيات خلف أبواب مغلقة

ستجرى مباراة المنتخب الوطني ضد جيبوتي، هذا الخميس، في إطار الجولة الأولى من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، من دون حضور الجمهور، بقرار من الإتحاد الدولي لكرة القدم.

وقرر “الفيفا” منع حضور، جميع مشجعي المنتخبات المضيفة في مباريات تصفيات المونديال، بعدما درس قبل ذلك إمكانية السماح لدخول فئة محددة، وفقا لبروتوكول صحي صارم.

وتقدم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بطلب استضافة منتخب جيوبي، برسم الجولة الأولى من تصفيات مونديال قطر 2022، هذا الخميس بملعب تشاكر بمدينة البليدة، بحضور 5 آلاف مناصر، متعهدا باحترام البروتوكول الصحي.

وجاء الرد من “الفيفا”، من خلال مراسلة الاتحاديات الإفريقية المنضوية تحت لوائها، تدعو إلى منع حضور مشجعي المنتخبات لدواع تنظيمية، بسبب ضيق الوقت أمام تطبيق بروتوكول خاص.

وعليه، تقرر إقامة جميع مباريات تصفيات كأس العالم المقبلة، والتي تنطلق بداية من الشهر الداخل، خلف مدرجات مغلقة، في خبر محبط للجماهير الوطنية، التي كانت تستعد لحضور مباراة هذا الخميس، تزامنا مع قرار وزارة الشباب والرياضة، التي رفعت الحظر رسميا عن دخولهم إلى الملاعب وفقا لشروط.

وتعد مباراة المنتخب الوطني، أمام زامبيا بملعب مصطفى تشاكر التي لعبت شهر نوفمبر 2019، ضمن تصفيات منافسة كأس أمم إفريقيا 2021، آخر مباراة لعبها أشبال بلماضي أمام أعين الأنصار، قبل اجتياح فيروس “كورونا” العالم وتسببه في تأخير بعض المنافسات قبل عودتها من دون جمهور.