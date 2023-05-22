مقابل مواعدته داخل شقة.. إطار بـ”صيدال” يورط جامعية في قضية تزوير الأموال

وجدت فتاة جامعية تدعى “ج.ف” 23 سنة، نفسها متورطة في قضية ذات وقائع جنائية خطيرة تتعلق بتزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، وطرح نقود مزورة للتداول، بعد علاقة عابرة، ربطتها مع إطار بمجمع صيدال المدعو “ح.ك”. الذي سلمها مبلغ مالي مزوّر بقيمة 18 ألف دج، مقابل مرافقته الى شقة بالابيار.

وتورط في ذات القضية التي تعرضها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، صديقتها المسماة “ح.ن.ه” 26 سنة، لتسليمها مبلغ 2000دج مزوّرة كهدية مقابل مرافقتها الى حي الابيار لمواعدة المتهم .

ووقائع القضية، تتلخص أنه بتاريخ 16 ماي 2022 حوالي الساعة 6:00 مساء تم ايقاف كل من المسماة “ف.ج”،و “ح .ن.ه” “على مستوى جناح العرض “البهجة”، بقصر المعارض الصنوبر البحري بحي المحمدية، بعد اخضاعهما للتفتيش، ضبط بحوزة المسماة “ف.ج” على مبلغ مالي من العملة الوطنية مزور قدره 18,000 دينار ، مشكل من تسعه أوراق نقدية، من فئة 2000 دينار. كما تم ضبط عند مرافقتها المسماة “ن.ه” ورقة نقدية واحده مزورة من فئه 2000 دينار .

حيث افادت “ف.ج” انها تحصلت على مبلغ قدره 20,000 دينار من شاب يسمى “أ”. الذي تعرفت عليه منذ حوالي 10 أيام فقط.

وكانت في تلك الفترة بصدد كراء مسكن جديد طلبت منه مساعدتها ماليا، فمنها ملاقاته بمدينة الابيار. مضيفة أنها التقت به الذي قدم على متن مركبته فركبت بجنبه وعند الحديث معه وضع المبلغ المالي داخل حقيبتها دون ان تقوم بتفقده او عده.

مشيرة أنه وفي اليوم الموالي في حدود الساعه 9:00 صباحا عند توجهها الى الجامعة تفقدت المبلغ فتبين لها أنه مزور. حينها اتصلت بالمدعو “أ” الا انها لا تتمكن من ذلك لكونه ادرج رقم هاتفها بالقائمه السوداء. مؤكدة بانها احتفظت بالمبلغ ولم تقم بالتبليغ عن القضية بسبب انشغالها بالدراسة في فتره الامتحانات بالجامعة. وانها قررت ان تبلغ مصالح الشرطة بعد اكمالها الامتحانات. نافيه ضلوعها في قضيه تزوير الاوراق النقديه المزوره او المشاركه في العملية.

اما المتهمة الثانية “ن.ه” فأفادت بان الورقة النقدية المنورة من فئة 2000 دينار فتحصلت عليها من عند صديقتها المسماة “ج.ف”.

رسالة نصية تكشف المستور

وفي اطار التحقيق تم عرض هاتفي المتهمتين الى الخبره التقنية. وبعد تفتيش المنظومة المعلوماتية للهاتفين النقالين محل الحجز تم العثور على محادثات بين المسماة “ج.ف”. بموقع الفيسبوك بين المشتبه فيه المسمى “ح.ك”. من خلال تبادل الرسائل النصية.

من بينها رسالة واردة بتاريخ 14/5/2022 تحمل عبارة faux billets. تدل على تفطنها للعملية كما قامت المسماة “ح.ن.ه”. بارسال رسالة نصية لصاحب الرقم تضمنت نفس العبارة.

واستنادا الى قائمه الاتصالات للرقم الهاتفي تم تحديد هويه أحد الأشخاص. الذي اجرى العديد من المكالمات الهاتفيه. ويتعلق الأمر بالمسمى “ج.أ” ينحدر من ولايه المسيلة.

كما توصلت التحريات الى تحديد الهوية الكاملة للمشتبه فيه. ويتعلق الامر المسمى “ح.ك” عامل بمجمع صيدال الذي تم توقيفه بتاريخ 18/5/2022 امام مقر مجمع صيدال بالدار البيضاء. وتحويله الى المقر الفرقة على ذمه التحري. بحيث افضت الملامسة الجسدية الى العثور بسرواله على مبلغ مالي من العملة الوطنية مزور قدره 34,000 دينار مشكل من 17 ورقه نقدية مزورة. وجهاز هاتف نقال، وبعد تفتيش مركبته من نوع سيات ابيزا تم العثور على ورقة نقدية مزورة من فئه 2000 دينار. ومبلغ مالي بالعملة الوطنية غير مزور قدره 25,000 دينار.

بحيث صرح المشتبه فيه الموقوف أن المبلغ المالي المزور المضبوط بصفته يملك طاوله غير شرعيه بالسوق الاسبوعي بالحراش. لممارسة نشاط موازي. متمثل في بيع العصافير ومكملات غذائيه. حيث اقتنى احد الزبائن عدد من العصافير النادرة. وسدد له المبلغ مالي اجمالي قدره 96,000 دينار وبعد تفقده كشف انه يوجد شطر من المبلغ مزور والمقدر ب 54,000. ماعدا مبلغ مالي قدره 22,000 دينار سلمه للمتهمة مقابل اقامة علاقه معه ،كما أنه وقام بحظر هاتفها حتى لا تتمكن بالإتصال به.