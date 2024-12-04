مقابل 13 مليون أورو.. فينورد يفتح باب الرحيل لـ حاج موسى

فتحت إدارة فينورد الهولندي أبواب الرحيل أمام الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وفجرت صحيفة “ذي صن” البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل، حين كشفت، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن إدارة النادي الهولندي لا تستبعد رحيل النجم الشاب للفريق مقابل 13 مليون أورو.

ورشحت الصحيفة ذاتها إمكانية رحيل حاج موسى صوب توتنهام الذي أبدى اهتمامه بالدولي الجزائري بشكل كبير عكس بعض الأندية التي استفسرت عنه فقط.