إعــــلانات
الرياضة

مقابل 13 مليون أورو.. فينورد يفتح باب الرحيل لـ حاج موسى

بقلم عزيز طالبي
مقابل 13 مليون أورو.. فينورد يفتح باب الرحيل لـ حاج موسى
حاج موسى
  • 155
  • 0

فتحت إدارة فينورد الهولندي أبواب الرحيل أمام الدولي الجزائري أنيس حاج موسى، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وفجرت صحيفة “ذي صن” البريطانية مفاجأة من العيار الثقيل، حين كشفت، في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن إدارة النادي الهولندي لا تستبعد رحيل النجم الشاب للفريق مقابل 13 مليون أورو.

ورشحت الصحيفة ذاتها إمكانية رحيل حاج موسى صوب توتنهام الذي أبدى اهتمامه بالدولي الجزائري بشكل كبير عكس بعض الأندية التي استفسرت عنه فقط.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/FzmiJ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر