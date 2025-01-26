مقابل 15 مليون أورو.. بن رحمة إلى الدوري السعودي من بوابة هذا النادي

رضخت إدارة نادي ليون الفرنسي لإغراءات نادي نيوم السعودي، بشأن السماح للدولي الجزائري سعيد بن رحمة بالالتحاق بالفريق الناشط في دوري يلو السعودي.

وكشف الصحفي الموثوق بجريدة “إيكيب” الفرنسي “LOIC TANZI” بأن الصفقة تمت بشكل رسمي ونهائي بعد تلقي إدارة “لوال” عرضا جديدا ومغريا من قبل نادي نيوم الذي وصل إلى 15 مليون أورو.

كما كشف أن بن رحمة سيسافر صوب السعودية غدا الإثنين، للإمضاء على عقده، و تقديمه لوسائل الإعلام، بعد خضوعه للفحص الطبي.

وأوضح الاعلام السعودي أن بن رحمة دخل مخططات نادي نيوم متصدر بطولة “يلو” منذ مدة، وهو النادي الذي يبحث عن نجم حقيقي “كابيتانو” لقيادته لدوري روشن الموسم القادم.

وكان صاحب 29 عاما، قد إنضم إلى نادي ليون الفرنسي على سبيل الإعارة قادما من ويستهام، في الميركاتو الشتوي، قبل أن يرسّم انتقاله بشكل نهائي مطلع الموسم الجاري.

وشارك مهاجم الخضر مع نادي “لوال” في 22 لقاء، في البطولة هذا الموسم سجل من خلالها 3 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى.

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