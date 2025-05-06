مقابل 40 مليون جنيه.. آيت نوري مرشح للانضمام إلى “المان سيتي”

رشّحت تقارير صحفية بريطانية، مدافع “الخضر” ريان آيت نوري، للالتحاق بمانشستر سيتي الانجليزي، خلال فترة التحويلات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع “One Football” بأن “المان سيتي” يبحث عن حل لمشكلة مركز الظهير الأيسر. ووقع خياره على آيت نوري، المتألق مع وولفرهامبتون.

كما أبرز المصدر ذاته، أن مسؤولي الفريق الانجليزي. باشروا تحركاتهم لخطف الدولي الجزائري، وسط توقعات بأن تكلف صفقته الفريق حوالي 40 مليون جنيه إسترليني.

من جهته، أكد موقع “City Extra” المهتم بأخبار الفريق. أن تشكيلة بيب غوارديولا، تواجه مشكلة كبيرة في الجهة اليسرى من الدفاع، منذ رحيل الأوكراني أولكسندر زينشينكو صيف 2022، وقد يكون آيت ريان هو الحل.

للإشارة فإن لاعب “الخضر” تألق بشكل كبير، هذا الموسم، وهو الذي يتصدر قائمة أكثر ظهير مساهمة تهديفية في “البريميرليغ”، بـ 11 مساهمة، بواقع 4 أهداف و7 تمريرات حاسمة.