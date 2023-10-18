مقاربة جديدة لإعادة تأهيل وتوسعة السد الأخضر

فتحت المديرية العامة للغابات المجال أمام الشباب للمساهمة في مشروع إعادة تأهيل وتوسعة وتطوير السد الأخضر. في إطار مقاربة جديدة تم إعتمادها تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بإشراك وتوظيف شباب ولايات نطاق المشروع.

وقالت نائب مدير مكلفة بالسد الأخضر والمناطق السهبية والصحراوية بالمديرية العامة للغابات رتيبة عربادي، في حديث “لـوأج”.أنه سيتم في إطار هذه المقاربة التي تعنى بالفترة 2023-2030 إشراك الفاعلين بما في ذلك الشباب والمؤسسات الناشئة. باعتبارهم المحرك الأساسي للإبتكار والتنمية المستدامة وبالتالي جعل هذا البرنامج ناجحا على جميع المستويات. مشيرة إلى أن المديرية قد إتخذت عدة تدابير ملموسة بهذا الخصوص.

وأشارت عربادي، أنه ولإشراك الشباب والمؤسسات الناشئة في إنجاز هذا المخطط كالمساهمة في أعمال الغراسة الصيانة والحراسة. توجيه المجمع العمومي للهندسة الريفية “GGR”، المكلّف بإنجاز الأشغال الميدانية لمشروع إعادة تأهيل وتوسعة وتطوير السد الأخضر. والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية “BNEDER” المكلف برقمنة المشروع. إلى التعاون والتعاقد مع الشركات الناشئة وتوظيف السكان المحليين خاصة الشباب.

أما بخصوص تنويع الثروة الغابية وغرس الأشجار المنتجة القابلة للاستغلال والاستهلاك, فأشارت المسؤولة إلى أنه يتم حاليا غراسة أصناف ذات قيمة اقتصادية على غرار الفستق، الزيتون، والخروب والتي تعود بالفائدة خاصة على الشباب لإنجاز مشاريعهم الخاصة. كما يجري حاليا التركيز، في عمليات التشجير، على غراسة الأشجار المثمرة التي تعود بالفائدة على الفلاحين والسكان المحليين. لافتة إلى أنه يتم إدخال بعض الأصناف الجديدة للغراسة الرعوية التي سترفع من الوحدات الرعوية لدى الموالين.

وأبرزت أن هذه الإجراءات تهدف إلى تكثيف الغطاء النباتي و رفع الإنتاج الوطني من هذه المنتوجات و تحسين مداخيل الساكنة، وكذا إستحداث مناصب شغل. كما يتم حاليا العمل على رقمنة مشروع إعادة تأهيل وتطوير وتوسعة السد الأخضر مع وضع مخطط للرصد والمراقبة. الذي سيسمح، عبر منصة رقمية تدخل حيز الخدمة خلال السنة المقبلة 2024. بالمتابعة الآنية والمستمرة لمراحل إنجاز البرنامج فضلا عن مزايا أخرى