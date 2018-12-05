مقارنة بالأرقام بين رياض محرز وعلي بن شيخ !

أثار اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز جدلا كبيرا عبر صفحات التواصل الإجتماعي بتصريحه حول اللاعب الدولي السابق علي بن شيخ، عندما صرح أنه لا يعرفه.

وإستنكر العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي تصريح رياض محرز الذي إستصغر علي بن شيخ الذي شارك في 45 مباراة دولية مع المنتخب الوطني.

علي بن شيخ بالأرقام….

لعب للمنتخب الوطني 09 سنوات ونصف.

لعب 45 مقابلة دولية، 29 رسمية، و 16 ودية،

من أصل 29 مقابلة رسمية، لعب 12 مقابلة بين تصفيات ونهائيات ال CAN، و 04 مقابلات تصفيات المونديال،

بقية المقابلات الرسمية: 05 مقابلات الألعاب الإفريقية، 05 مقابلات ألعاب البحر الأبيض المتوسط،03 مقابلات تصفيات الألعاب الأولمبية

سجل 06 أهداف. 03 في مقابلات رسمية، و 03 في مقابلات ودية.

حقق 20 فوز. 14 تعادل، 11 خسارة.

شارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية مرة واحدة سنة 1982 بليبيا.

شارك في مونديال إسبانيا 1982 ولم يلعب ولا دقيقة.

رياض محرز بالأرقام

لعب للمنتخب الوطني 04 سنوات ونصف…..

لعب 42 مقابلة دولية، 29 رسمية و 13 ودية

من اصل 29مقابلة رسمية، لعب 23 مقابلة بين تصفيات ونهائيات الCAN، و 06 مقابلات بين تصفيات ونهائيات المونديال.

سجل 10 أهداف كلها في مقابلات رسمية.

حقق 22 فوز. 08 تعادلات. 13 خسارة.

شارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية مرتين، 2015 غينيا الاستوائية، و 2017 الغابون،

شارك في مونديال البرازيل 2014، ولعب 71 دقيقة