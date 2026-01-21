مقاضاة شاب عثر بسيارته على بندقية صيد وخراطيش في بابا احسن

تابعت محكمة الشراقة شابا في العقد الثالث من العمر يدعى “ر.م.ر” بتهمة حيازة ذخيرة حربية من الصنف الخامس بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا. وذلك على إثر ضبط بسيارته بندقية صيد و3 خراطيش. خلال تفتيش روتيني بحاجز أمني ببابا احسن بالعاصمة.

وجاء توقيف المتهم “ر.م.ر” خلال مراقبة روتينية لمصالح الشرطة بحاجز أمني باقليم مدينة بابا احسن بالعاصمة. أين تم توقيف سيارة من نوع “كيا” واخضاع سائقها لمراقبة الوثائق. بالإضافة كذلك إلى تفتيش المركبة التي أسفرت عن حجز بندقية صيد وثلاث خراطيش مخبأة بصندوق السيارة. وعليه تم تحويل المعني على مركز الشرطة بعدما عجز عن تقديم رخصة لحيازة السلاح الناري والذخيرة، ومتابعته بموجب قانون العتاد الحربي، الأسلحة والاخيرة.

كما أكد الشاب خلال محاكمته، أن البندقية التي ضبطت بحوزته لم تكن ملكه وأنه بتاريخ الوقائع كان عائدا من عرس صديقه. وأن البندقية استعملت في الاحتفالات لكن لم يكن يعلم بوضعها بسيارته. وأنه تفاجأ لدى العثور عليها من قبل رجال الشرطة بالحاجز الأمني.

دفاعه من جهته نوه إلى أن نوعية البندقية و الخراطيش التي عثر عليها بحوزة موكله لا تدخل ضمن الأسلحة المصنفة ضمن الصنف الخامس وغير مدرجة ضمن الأسلحة والأخيرة الحربية. كون استعمالها محصور على الأعراس و يتم تعبئتها لدى استعمالها.

وأضاف أن الملف كان لابد أن يضم خبرة تحدد نوعية البندقية لتصنيفها. و طالب بإفادته بالبراءة أصلا و البراءة لفائدة الشك احتياطيا.

وعليه و أمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة شهرين حبسا نافذا. مع 20 ألف دج غرامة مالية.

