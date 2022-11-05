مقاضاة طبيب يجمع بين وظيفتين بولايتي باتنة وبسكرة

أنهت الجهات القضائية المعنية بباتنة تحقيقاتها حول ملف قضية فساد اتهم فيها طبيب متخصص على مستوى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية يدعى “ق.ع”، بالجمع بين وظيفتين.

واتهم المعني من طرف المؤسسة التي يعمل فيها بجرم الغدر الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب أحكام نص المادة 30 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. وذلك من خلال جمعه بين وظيفتين في آن واحد.

حيث وبالإضافة إلى كونه موظفا في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية منذ تاريخ 20 ماي 2014 كممارس متخصص رئيسي. كما أضاف الى ذلك عقد عمل غير محدد أمضاه مع مديرية الخدمات الإجتماعية لشركة سوناطراك ناحية بسكرة. وذلك من 2 ماي 2017 الى 1 أوت 2018 كطبيب عمل درجة أولى. وكان خلال هذه الفترة قد تقاضى أجرا ثابتا إضافيا.

وهي الوقائع التي رفعت بشأنها مؤسسته الاصلية المتمثلة في المؤسسة العمومية للصحة الجوارية دعوى قضائية على مستوى محكمة باتنة بتاريخ 13 سبتمبر 2021.

وباشرت الجهات المختصة تحقيقات معمقة في القضية، استمعت خلالها الى المتهم وعدة مسؤولين وإطارات آخرين. في انتظار الفصل في القضية وإحالة أوراقها على المحاكمة.

وكانت المؤسسة العمومية للصحة الجوارية قد اوقفت المتهم عن عمله منذ اكتشاف الفضيحة الى يومنا هذا. وفي المقابل تمكن المعني بتاريخ 23 أكتوبر الجاري من الحصول على رفع التجميد عن نشاطه النقابي من طرف النقابة الوطنية.