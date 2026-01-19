مقاضاة مقاول صيني لإصداره شيك من دون رصيد بملياري سنتيم

مثل رعية صيني صاحب شركة مقاولة وبناء عبر تقنية التحاضر عن بعد أمام محكمة الشراقة لمواجهة تهمة إصدار شيك بدون رصيد. وذلك عقب شكوى قيدتها ضده شركة جزائرية خاصة تتهمه بتسليمها شيكا يحمل مبلغ مالي يتجاوز 20 مليون دينار جزائري تبين لدى مخالصته انه من دون رصيد.

وجاء تحريك الدعوى العمومية عقب شكوى تقدمت بها شركة جزائرية خاصة بالمقاولة تتهم الرعية الصيني الذي جمعتها به عدة معاملات في سياق علاقة عمل لإنجاز مشاريع ترقوية، تسديد حسابات بينهما بشيك قيمته 2 مليار سنتيم. تبين بعد تحويله للمخالصة أنه بدون رصيد، وعليه تم تحريك الدعوى ضده بتهمة إصدار شيك لدون رصيد.

الرعية الصيني مثل للمحاكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد واعترف بتسليم الشيك للشركة الطرف المدني. غير أنه حاول تبرير ذلك بكون الشيك سلم على سبيل الضمان، مع التأكيد على حسن نيته في تسديد ما عليه.

دفاع المتهم اكد من مخض مرافعته أن موكله مقيم بالجزائر منذ 19 سنة ساهم فيها بإنجاز عدة مشاريع، وانه سنة 2019 تم الغاء عقد مقاولة وتم استصدار قرار ممهور بالضيعة التنفيذية بقيمة 44 مليار سنتيم الأمر الذي جعله يغرق في الديون ، مؤكدا أن موكله لم ينصب على الطرف المدني و لم تكن له نية سيئة حين سلم الشيك و طالب بافادته بأقصى ظروف التخفيف.

وعليه و أمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسل نافذة مع غرامة مالية بقيمة الشيك.