مقاطعة الشرطة القضائية الأولى..حجز 7000 قرص إكستازي

تمكنت فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لمقاطعة الشرطة القضائية الأولى بأمن ولاية الجزائر بحر هذا الأسبوع.من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تمتهن المتاجرة بالمخدرات الصلبة. من نوع “الإكستازي” تتكون من أربعة أشخاص. مع ضبط وحجز (7000) قرص من المخدرات الصلبة ” إكستازي” .

العملية جاءت إثر استغلال معلومة حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص من معتادي الإجرام على مستوى أحد الأحياء بالعاصمة. عملية التتبع والتحري لمحققي المصلحة توجت بتوقيفه رفقة شركائه وتفتيش مركبته التي تم العثور بها على كمية معتبرة من المخدرات الصلبة “إكستازي “. حيث أسفرت هذه العملية على ضبط وحجز (7000) قرص من المخدرات الصلبة ” إكستازي” .

مبلغ بالعملة الوطنية قدره 07 ملايين و 800 ألف سنتيم + مبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدره (2000) أورو من عائدات ترويج السموم.

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا وفق ملف إجراءات جزائية.