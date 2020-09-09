مقاطعة سيدي امحمد.. تسخير 79 عاملا و 17 شاحنة و 4 مضخّات لتفادي أضرار الأمطار

كشفت المقاطعة الإدارية لسيدي امحمد، عن تسخير 79 عاملا و 17 شاحنة و 4 مضخّات لتفادي أضرار الأمطار المرتقبة مساء اليوم الأربعاء.

ووفق صفحة المقاطعة في “الفايسبوك”، فتأتي هذه الإجراءات الاستباقية تحسبا للتنبؤات الجوية ﻷمسية اليوم بدءًا من الساعة الثالثة زوالا لتفادي الأضرار التي قد تسببها الأمطار المتهاطلة.

وقد ترأست الوالي المنتدب اجتماعا طارئا لتسطير خارطة الطريق لتسخير الوسائل المادية والبشرية لمواجهة أي أضرار وتفادي انسداد المسالك واﻷنفاق وإعاقة حركة المرور.

وقد تمّ تسخير 15 شاحنة من مختلف السيّع، شاحنتا خزّان مائي، 4 مضخات و 79 عاملا من متعاملي “أسروت، ناتكوم، أوديفال، سيال والتطهير، اﻷشغال العمومية ومديرية الموارد المائية”.