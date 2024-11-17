مقال علمي لدكاترة وباحثين جزائريين في المجلة العالمية المتخصصة في الكيمياء اللاعضوية ELSEVIER

في خطوة علمية هامة، تم نشر مقال علمي جديد حول “الجزيئات الجديدة والتجاذبات البين-ذرية وخصائصها الضوئية”. في المجلة المتخصصة في الكيمياء اللاعضوية التابعة للمجموعة الدولية ELSEVIER.

يشكل هذا البحث إضافة مهمة في مجال الكيمياء، تم تحت إشراف البروفيسور نور الدين بن علي شريف، مدير جامعة جيجل، وهو من الباحثين البارزين في مجال الكيمياء التحليلية والكيمياء الحيوية غير العضوية.

وتضمن المقال العلمي الذي نُشر في المجلة العالمية التابعة للمجموعة الدولية ELSEVIER كل من الأسماء التالية: رضوان تاكاواشط، ريمة بن غلي الشريف، العلمي بن ديف،كريم بوشويت، وهيبة فاليك، بشرى صحراوي، علي رحموني، نور الدين بن علي شريف.

المقال العلمي الذي تم نشره يتضمن نتائج أبحاث قام بها مجموعة من الباحثين. الذين هم في الأصل طلاب سابقون للبروفيسور شريف في مراحل التدرج والدكتوراه. وهم حاليا يشغلون مناصب أكاديمية مرموقة، حيث أصبح العديد منهم أساتذة في الجامعات الوطنية والأوروبية و البحث المنشور يعكس التوجهات الحديثة في دراسة الجزيئات الجديدة والتفاعلات البين-ذرية. لا سيما في مجال خصائصها الضوئية، وهو موضوع يكتسب أهمية كبيرة في العديد من التطبيقات العلمية والصناعية. بما في ذلك في تطوير المواد الإلكترونية والبصرية. ويعد هذا البحث إضافة قيمة إلى الأدبيات العلمية في هذا المجال. ويضع جامعة جيجل على خريطة البحث العلمي الدولية.

للإشارة، فإن البروفيسور نور الدين بن علي شريف مدير جامعة جيجل حاصل على دبلوم الدراسات العليا في الكيمياء التحليلية من جامعة قسنطينة. بالإضافة كذلك إلى شهادة الماجستير في علم البلورات من نفس الجامعة. كما حصل على دكتوراه العلوم في الكيمياء الحيوية غير العضوية من كلية العلوم سان جيروم في فرنسا. بالإضافة إلى دكتوراه الدولة في الكيمياء البلورية من جامعة قسنطينة. هذه الخلفية العلمية الثرية قد أهّلته ليصبح أحد أبرز الأسماء في مجال تخصصه، ويواصل إسهاماته العلمية في الأبحاث التطبيقية والنظرية على حد سواء.