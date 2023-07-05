مقام الشهيد.. رئيس الجمهورية يضع اكليلا من الزهور ويترحم على أرواح الشهداء

توجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، إلى مقام الشهيد. لوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري المخلّد لذكرى شهداء ثورة التحرير المجيدة.

وبعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، برسالة إلى الشعب بمناسبة الاحتفال بالذكرى 61 لعيد الاستقـلال والشباب.

وجاء في نص الرسالة “أيّتها المواطِناتُ .. أيّها المواطِنون، يحتفي الشَّعب الجزائري غَدًا بالذِّكرَى 61 لاسترجاع السيادةِ الوطنية. هَذا اليوم المجيد المتوج لملحمة خالدة في تاريخ كفاح الشُعوب من أَجلِ الحُريَّة والاستِقْلال”.

وأضاف رئيس الجمهورية “في هَذا اليوم الأغّر، أَترَحَمُ بِخُشوع وإجْلال عَلى أرواحِ شُهدَائِنا الأبْرار. الذّين تصدّوا بِتَضحِيَاتـهم الجَّسِيمَة للاستعمار البَغِيض. إلى أَنْ رَفَعوا رَاية الاستقلال والحُرِيَّة. وأَتَوجَّه بِالتَّحيّة وَالتَّقدير إلى أَخَواتي وإِخوَاني الـمجَاهِدات والمجَاهدين”.