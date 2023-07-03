مقاولاتية وإبتكار: إنشاء لجنة جزائرية ماليزية لتعزيز التعاون قريبا

إستقبل وزير إقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد، الوزير الماليزي لتطوير المقاولاتية والتعاونيات داتوك ايوون بينيديك. الذي اتفق معه على إنشاء لجنة مختلطة مكلفة بتعزيز التعاون الثنائي في مجالي المقاولاتية و الإبتكار.

وقد جرى هذا اللقاء على مستوى الوزارة، ليتوسع بعد ذلك إلى أعضاء الوفد الماليزي ومسؤولين جزائريين بقطاع المؤسسات الناشئة.

وقال وليد عقب جلسة العمل أنه إتفق مع نظيره الماليزي على تنظيم لقاء يجمع رؤساء المؤسسات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من كلا البلدين. حول تقاسم المعارف والمهارات في مجال تمويل ودعم المقاولاتية والإبتكار. كما تم الإتفاق بين الوزيرين على إنشاء لجنة مختلطة ستعمل على تجسيد جميع الأعمال وتعزيز التعاون بين البلدين في هذه القطاعات.

وأكد وليد أيضا أن هذا الإستقبال يندرج في إطار الزيارة من ثلاثة أيام التي يقوم بها الوزير الماليزي إلى الجزائر. والتي تهدف الى استكشاف نظام المقاولاتية والابتكار في البلاد. وكذلك زيارة عدد معين من الفاعلين والمؤسسات النشطة في هذه المجالات”. كما تهدف الزيارة إلى تحديد أي مدى يمكن لهذين المجالين أن يعززا التعاون والعلاقة التاريخية بين الجزائر وماليزيا. والتي تستحق أن تتطور أكثر في المجال الاقتصادي.

من جانبه أكد بينيديك أن المحادثات مع نظيره الجزائري قد تمحورت حول تطوير علاقات التعاون بين البلدين. سيما في مجال المؤسسات الصغيرة المتوسطة. فضلا عن دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون في الميدانين التجاري والمقاولاتي.

وقد تبعت جلسة العمل هذه بزيارة إلى مقرات الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة. حيث تلقى الوزير الماليزي عرضا لهذه الهيئة التمويلية القائمة على رأس المال الإستثماري.

كما زار بينيديك بعد ذلك مقر “الجيريا فانتشر” (Algeria Venture) حيث حضر عرضا حول مهام هذا المسرع العمومي للمؤسسات الناشئة. وكذلك عرضا حول التسهيلات التي توفرها الدولة الجزائرية لترقية محيط هذه المؤسسات الصغيرة.

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