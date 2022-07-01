مقاولون وميكانيكيون رفعوا سعر الكبش من 9 إلى 15 مليون

الكبش الذي نبيعه في السهوب بـ7 يصل إلى سكان العاصمة بـ10 ملايين

برأت الفدرالية الوطنية للموالين نفسها من مسؤولية الارتفاع الجنوني في أسعار أضاحي العيد وحملت تجار المناسبات من مقاولين وميكانيكيين وغيرهم أسباب ذلك بتحقيقهم هامش ربح يصل إلى ستة ملايين عند تعاملهم مع الزبائن في وقت يقدر فيه السعر الأصلي للأضحية عند الموال بتسعة ملايين سنتيم.

وقالت الفدرالية الوطنية للموالين، في تصريح خصت به “النهار”، على لسان نائب رئيسها بلقاسم مزروعة، بأن الموال بريئ من حمى ارتفاع أسعار أضاحي العيد، وأن السعر المتداول لدينا لا يزال يحافظ على نفس المستويات المعمول بها سابقا وأكدت على أن السبب في ذلك يعود إلى استغلال انتهازيي المناسبات من مقاولين وميكانيكيين وأصحاب “الشكارة” باقتنائهم الأضاحي بالجملة من الموالين لإعادة بيعها بأسعار خيالية “سعر الأضحية عند الموال في المناطق السهبية لا يتعدى تسعة ملايين سنتيم وهذا الأخير يعاد بيعه على مستوى العاصمة بسعر جنوني وصل إلى خمسة عشر مليون سنتيم للأضحية التي تزن ثلاثة وسبعين كيلو غراما أما الخروف بسعر سبعة ملايين فيعاد بيعه بعشرة وهذا أمر غير معقول”، وأضاف “قمت بجولة صبيحة أمس إلى سوق أولاد جلال ولاحظت أن الأسعار جد معقولة وتلبي احتياجات كل فئة من المجتمع”.

فدرالية الموالين تبرئ نفسها من الزيادات وتتهم

كما أكد المتحدث، على أن أسعار الأضاحي عبر العديد من ولايات الوطن بما فيها الغربية قد عرفت انخفاض وصل إلى مليوني سنتيم للأضحية الواحدة.

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وعن العرض الذي توفره الفدرالية الوطنية للموالين في الأسواق لهذه السنة، كشف بلقاسم مزروعة عن أربعة ملايين رأس مسجلا بذلك –يضيف المتحدث- انخفاضا مقارنة بالسنوات الماضية أين كان يصل إلى ستة ملايين رأس.

رئيس الجمهورية طالبنا برفع تقرير حول وضعية الموالين وهني لم يستقبلنا منذ تعيينه

إلى ذلك، أعرب المتحدث عن تأسف فدراليتهم من الطريقة التي يعاملهم بها الوزير الحالي لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحفيظ هني، وتجاهله لهم منذ تعيينه في المنصب “الوزير الحالي للقطاع لم يدعونا يوما إلى عقد اجتماع لمعرفة وضعنا أو حتى من أجل التحضير لعيد الأضحى المبارك والخروج بقرارات مثلما عهدناه سابقا”، وأردف “رئيس الجمهورية استقبل الأمين العام لاتحاد الفلاحين وطالبه برفع تقرير مفصل وخاص بفدرالية الموالين حول الوضع العام الذي نعايشه وسنحرر ذلك التقرير قريبا”.