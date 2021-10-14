مقاول سيجعلك تنعمين بحياة كالملكة

مهما تحلى الرجل بجنان زائد، يبقى للمرأة البصمة التي لا يمكن تعويضها أبدا، فأنا بعد وفاة زوجتي رحمها الله، حاولت تعويض أولادي طيبتها وعطفها، إلا أنني خبت ووجدت أن وجود المرأة في حياتي ضروري ليس لهم فقط، بل ولي أيضا، فالمرأة الصالحة هي التي تخلق الإستقرار والتوازن في البيت، وهذا ما جعلني اليوم أتصل وأناشد زوجة تكون لي رفيقة العمر.

فلكل مهتمة أقول: أنا رجل في العقد الخامس من عمري، قبائلي الأصل، أرمل ولي أولاد، أعمل كمقاول، وأحوالي المادية مرتاحة والحمد لله، لدي مسكن خاص.

حياتي صارت بلا معنى بعد غياب خير متاع في الدنيا، لهذا اليوم أريد جئت أبحث عن زوجة صالحة ترعاني وتسهر على راحتي، امرأة طيبة ترغب في الارتباط برجل سيقدرها ويصونها، تكون متفهمة وذات أخلاق، لا يهمّني من أي منطقة تكون، سنها لا يتعدى 50 سنة، أقبلها أرملة أو مطلقة بدون أولاد، وشرطي أن تكون ماكثة في البيت.

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3800.3801.3802

الرقم السري:

135757

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