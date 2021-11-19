مقاول عاصمي سيشيد لك بيت الهناء على أسس المحبة

الرقم السري :

135966

فرصة العمر فلا تتركيها تمرّ..

يتراءى لكل من يتقرب مني أنني أحيا حياة البذخ والخيلاء، صحيح أنني من الناحية المادية أمتلك كل مقومات السعادة والراحة والهناء. لكنني نفسيا لست أرقى لأن يكون لحياتي معنى، كيف لا وأنا في سني هذا لم أتزوج بعد.

تتساؤلون لما؟ فأخبركم أنني سعيت لتكوين نفسي وبناء حياتي ومستقبلي بالقدر الذي يكفل لي حياة كريمة ومليئة بالهناء. ولمن ستحمل إسمي وتكون أما لأولادي راحة البال. لذلك ولأنني موقن بأهمية هذا المنبر فقد عولت أن تكون إنطلاقتي. للبحث عن سيدة حياتي من مركز الأثير وتحديدا صفحة ادم وحواء. وعليه أقول:

أنا رجل أبلغ من العمر 58 سنة، ابن العاصمة لم يسبق لي الزواج. وأنا أعمل كمقاول مرموق أبحث عن علاقة مثالية، تحت لواء الشرع وبين جدران المحبة، إلى جانب زوجة متفهمة وحنون. تريحني من تعب الدنيا، وتنسيني آلامها، اريدها من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنها لا يتعدى 50 سنة. لا يهمني وضعها الاجتماعي، ولا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، فقط أتمناها ذات أصل طيب، وأخلاق حسنة.

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الرقم السري :

135900

من تسكن قلبي وتكون زوجة ثانية لي..

بدون إطالة ومقدمات، أتمنى اليوم من المولى أن يجعل أمنيتي حقيقة وأعثر على من ترضى التعدد ونكون لي زوجة ثانية أحيا إلى جانبها الود والر احة، أنا رجل من إحدى ولايات الغرب الجزائري، ابلغ من العمر54سنة، كما أنني متزوج و لي ابناء كبار و بالغين، متقاعد ولدي سكن، و يمكنني توفير سكن خاص للزوجة الثانية.

بكل صدق أعد أن أكون عادلا وأن لا أميل كل الميل، سأفتح لك قلبي، وبيتي وأجعلك قرة عين لي، لا أريد منك سوى التفهم والمعاشرة بالمعروف، فأنا لست من الرجال الذي يبالغون في الشروط، فكل أملي زوجة ذات أخلاق، لا يهمني من أي ولاية تكون، سنها لا يتعدى 50 سنة، أقبلها مطلقة أو أرملة حتى بأولاد، كما لا أهتم إن كانت هذه المرأة عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

135901

من تلهمني الاستقرار.. وتجعلني أشعر بالسعادة على الدوام

بدون مبالغة، سأقول للتي ترضى التعدد وأن تكون لي زوجة ثانية، أنك ستحيين إلى جانبي الود وتكوني في قمة السعادة والهناء، فقط أريد منك الصدق والمحبة، أنا رجل من العاصمة، أبلغ من العمر 41سنة، متزوج ولي بيت مستقل، أعمل كناقل للبضائع على متن شاحنتي الخاصة.

ابتغي الحلال إلى جانب امرأة سنها أقل من 40 سنة، لا يهمني إن كانت أرملة أو مطلقة، أفضلها من العاصمة والولايات المجاورة لها، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

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3800.3801.3802

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