الرقم السري :

136467

مقاول من الغرب يبحث عن رفيقة تزيّن له الدرب

عرضنا الأول في هذا الركن، لرجل صادق ذو نية كبيرة، يبحث عن زوجة ثانية عل سنة خير الأنام. كما هي في العقد الخامس من عمره، متزوج ولديه أولاد، يعمل في مجال المقاولة، لديه سكن خاص.

يتمنى صاحب الإعلان أن يعثر على النصيب الطيب إلى جانب امرأة صادقة صالحة تؤمن بمبدأ التعدد. شرطه أن تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز 45 سنة. وأكثر ما يتمناه صاحب الإعلان أن تكون من ستقبل بعرضه مطلقة أو أرملة بدون أولاد. شرطه أن تكون جميلة، ماكثة في البيت سيسهر هو على راحتها وتوفير متطلباتها.

الرقم السري :

136468

ستحيا عيشة هنية، من تقبل أن تحلّ في قلبي الثانية

من الغرب الجزائري إلى ولاية الشلف، حيث حططنا الرحال، لنقترح عليكن طلبا لرجل يبلغ من العمر 48 سنة. متزوج ولديه أولاد بالغين، تاجر مقتدر ماديا، وبإمكانه توفير سكن خاص لمن تقبل أن تحلّ في حياته الثانية.

منتهى أمل صاحب إعلاننا أن يجد من بين قارئاتنا الوفيات. يبحث عن من ترضى أن تكمل حياتها إلى جانبه كزوجة ثانية تحت كنف العدل والإحتواء، يريدها من إحدى ولايات الوسط. سنها من 30 إلى 48 سنة. تكون ماكثة بالبيت ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة، ترسو معه على برّ الأمان.

الرقم السري :

136469

طيبة القلب حسنة الأخلاق لإبن سطيف العالي

إلى ولاية سطيف أخر محطة لنا في هذا الركن، لنقدم لكم رجلا غاية في الاحترام. على غرار من سبقاه في الإعلانين الأولين هو متزوج وأب لولد، متقاعد من الجيش، مضى من عمره 53 عاما. يتمنى أن يتخذ زوجة ثانية بموافقة الزوجة الأولى، على سنة الله ونبيه خير الأنام، شرطه أن تكون طيبة وحسنة الأخلاق. روحها جميلة وأخلاقها أجمل، تكون من إحدى الولايات الشرقية للبلاد، أو من العاصمة، سنها ما بين 30 و45 سنة. متدينة أصيلة، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، كما يقبلها إن كانت أرملة أو مطلقة حتى بأولاد.

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