مقاول من الغرب يبحث عن رفيقة للدرب

من إحدى ولايات الغرب الجزائري. سنحط الرحال في ثاني محطة لنا لنوقّع إعلانا لرجل في العقد الخامس. متزوج ولديه أولاد، يعمل في مجال المقاولة، لديه سكن خاص.

يريد صاحب الإعلان أن يجد لروحه توأما مع إمرأة صادقة صالحة تؤمن بمبدأ التعدد، شرطه أن تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز45سنة، أكثر ما يتمناه صاحب الإعلان أن تكون من ستقبل بعرضه مطلقة أو أرملة بدون أولاد، شرطه أن تكون جميلة وبيضاء البشرة، ماكثة في البيت سيسهر هو على راحتها و توفير متطلباتها..

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 135540