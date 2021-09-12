مقاول من تيسمسيلت يبتغيها ذات همة

من ولاية تسمسيلت. تواصل معنا محمد رجل صادق ونبيل يبلغ من العمر 53 سنة. منتهى أمله أن يجد له زوجة صالحة صادقة تكون له الداعمة والسند.

محمد يعمل كمقاولـ ، لديه أبناء في رعاية الوالدة، وسكنه سيليق بكل مهتمة لتحصيل الحلال في أقرب الآجال.ليس لدى صاحب الإعلان أي قيد أو شرط في زوجة المستقبل سوى أن تكون من إحدى ولايات الوسط، سنها من 35الى45سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، كما أنه لا يهتم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

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الرقم السري : 135543