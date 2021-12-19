الرقم السري :

136170

مقاول ميسور سيسوق إليك البهجة والسرور

تحاملت على نفسي كثيرا ووعدت نفسي بغد أجمل، ولم تذهب أيامي سدا حيث أنني ثابرت وعملت وصبرت. إلى أن بلغت مرادي وحقت ما أريده من أحلام. وبالرغم من أن رحلة تحقيقي لأحلامي كلفتني أن أتأخر على مسألة الزواج، إلا أنني لم أتأفف يوما ولم أتذمّر. بقدر ما منيت نفسي بأنني سأجد لي من سـتأخذ بيدي وترسو معي على أرض السعادة. لم أتردد وتواصلت مع القائمين على مركز الاثير ومنحتهم الضوء الأخضر حتى أكون لهدفي محققا.

فلكلّ امرأة صادقة أقول: أنا رجل من العاصمة، أعزب لم يسبق له الارتباط بسبب بعض الظروف. مضى من عمري 58 عام، ناجح جدا في عملي كمقاول، ولدي مسكن، أبدوا أقل من سني بكثير. وأتمتع بموفور الصحة والحمد لله.

أبحث عن زوجة متفهمة وحنون، أكمل إلى جانبها المشوار، زوجة تريحني من هواجس الوحدة. أريدها من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنها لا يتعدى 50 سنة، لا يهمني وضعها الاجتماعي. ولا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، فقط أتمناها ذات أصل طيب. وأخلاق حسنة، نعيش معا تحت سقف الاحترام والمحبة إلى الأبد.

طالع أيضا :

الرقم السري :

136115

هل من أربعينية لتاجر ميسور تنعم معه بالسعادة والسرور

أكثر ما أتوسمه في هذا المنبر أن أكون في مستوى تطلع كل من تريد الستر تحت لواء العدل. لست إنسانا ناكرا لجميل طيب العشرة التي جمعتني أنا وزوجتي الأولى. لكنني أريد أن أرتقي إلى زيجة ثانية على سنة سيد الخلق والمرسلين أحصنّ بها نفسي

أنا مصطفى من البليدة، في الـ 58 من عمري، متزوج ولي أولاد. وأريد أن يكون لي زوجة ثانية تكون سندي في رحلة الإستزادة في ديني كذا ومشوار العمر. منتهى حلمي إنسانة حنونة وصالحة، من إحدى ولايات الوسط الجزائري، وأن تكون أربعينية أي سنها لا يتجاوز42سنة، أريدها عزباء. كما أقبلها مطلقة أو أرملة بأولاد أعد أن أكون لهم الصدر الحنون، ولا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

طالع أيضا :