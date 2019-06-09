مقاول يتمنى الإقتران مع شابة واعية وناضجة

مسعود من العاصمة وأصله من الشرق الجزائري جيجل، مطلق من دون أولاد ويبلغ من العمر 53 سنة، مقاول ويمتلك مسكنا خاصا.
يريد الارتباط على سنة الله والرسول مع شابة واعية وناضجة، يقبلها من العاصمة وضواحيها أو من إحدى مدن الشرق الجزائري.
على لا يتجاوز عمرها 45 سنة ولا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة من دون أولاد، لا يمانع إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.
للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :
الرقم السري : 131597
مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية
اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر.
التعليقات (1)
عمري 53 سنة ليس لي عمل مستور الحال و الحمد لله مطلق املك سكن خاص في احى قرى الغرب أرغب الزواج على سنة الله ورسوله مع فتات عفيفة احبذها من الغرب لا يتجاوز عمرها 40 سنه