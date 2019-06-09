مقاول يتمنى الإقتران مع شابة واعية وناضجة

آدم وحواء
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مقاول يتمنى الإقتران مع شابة واعية وناضجة
بقلم النهار أونلاين

مسعود من العاصمة وأصله من الشرق الجزائري جيجل، مطلق من دون أولاد ويبلغ من العمر 53 سنة، مقاول ويمتلك مسكنا خاصا.

يريد الارتباط على سنة الله والرسول مع شابة واعية وناضجة، يقبلها من العاصمة وضواحيها أو من إحدى مدن الشرق الجزائري.

على لا يتجاوز عمرها 45 سنة ولا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة من دون أولاد، لا يمانع إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

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التعليقات (1)

  • محمد

    عمري 53 سنة ليس لي عمل مستور الحال و الحمد لله مطلق املك سكن خاص في احى قرى الغرب أرغب الزواج على سنة الله ورسوله مع فتات عفيفة احبذها من الغرب لا يتجاوز عمرها 40 سنه

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