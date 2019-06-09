مقاول يتمنى الإقتران مع شابة واعية وناضجة

مسعود من العاصمة وأصله من الشرق الجزائري جيجل، مطلق من دون أولاد ويبلغ من العمر 53 سنة، مقاول ويمتلك مسكنا خاصا.

يريد الارتباط على سنة الله والرسول مع شابة واعية وناضجة، يقبلها من العاصمة وضواحيها أو من إحدى مدن الشرق الجزائري.

على لا يتجاوز عمرها 45 سنة ولا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة من دون أولاد، لا يمانع إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السري : 131597

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