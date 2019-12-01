مقاول يحاول الانتحار داخل مقر وزارة الصحة

أحبطت مصالح الأمن، صبيحة اليوم الأحد، محاولة انتحار داخل مقر وزارة الصحة.

وحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ”النهار أونلاين”، فإن صاحب محاولة الانتحار تلك هو مقاول، لديه تعاملات مع وزارة الصحة.

وفي التفاصيل، أوضحت مصادر “النهار أونلاين” أن المقاول تمكن من دخول مقر وزارة الصحة، واتجه صوب البناية التي يقه بها مديرية الموارد البشرية، أين قام بالصعود إلى سطح المبنى.

بعد ذلك، قام المقاول بالتهديد بالانتحار برمي نفسه، قبل أن يتحول المشهد إلى أجواء رعب وهستيريا، وسط توافد الموظفين وإطارات الوزارة.

وعُلم من ذات المصادر أن الأمين العام لوزارة الصحة سارع إلى موقع الحادث، أين دخل في مفاوضات بمعية مصالح الأمن مع المقاول.

وقد جرى في الأخير، إقناع المقاول بالنزول من أعلى سطح المبنى، بعد إعطائه التزامات بتسوية وضعيته.

وتفيد المعطيات الواردة من مقر وزارة الصحة، أن المقاول كان قد أشرف قبل أسابيع على عمليات ترميم للواجهة الخارجية لأحد مباني الوزارة.

غير أن المقاول وبعد انتهائه من الأشغال تفاجأ بحرمانه من تلقي مستحقاته، لأسباب غير معروفة.