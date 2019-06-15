مقاول يرغب في التعدد بما يرضي الله

رجل من إحدى مدن الشرق الجزائري، يعمل مقاولا، متزوج ولديه ثلاث أبناء، يبلغ من العمر 47 سنة.

بإمكانه توفير مسكن خاص، أسمر البشرة وطويل القامة وأنيق، يناشد ابنة الحلال التي تشاركه الحياة في رحاب ما يرضي الله، امرأة مسؤولة وناضجة.

على أن تكون مقتنعة بمبدأ التعدد، إحدى مدن الوسط أو الشرق الجزائري، لا يتجاوز عمرها 40 سنة.

ولا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة بولد على الأكثر، يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت ويتمنى زوجة طويلة القامة وجميلة الشكل.

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الرقم السري : 131626

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